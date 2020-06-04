В Україні будуть працювати аеромедичні бригади

В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації.

Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації. Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України), які у складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України.