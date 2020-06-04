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В Україні будуть працювати аеромедичні бригади
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
Про це під час брифінгу 6 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
В Україні готова почати роботу служба аеромедичної евакуації. Це 8 повітряних суден (три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять - Національній гвардії України), які у складних випадках можуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України.
Джерело : офіційна спільнота МОЗ у соціальний мережі Facebook facebook.com/moz.ukr/
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