Порошенко востаннє побував на Донбасі як президент, і дав пораду Зеленському, - ВІДЕО

"Сьогодні я, як Верховний головнокомандувач, можу стверджувати, що в Україні є армія, яка може захистити нашу державу"

Чинний голова держави Петро Порошенко заявив, що найважливішим його завданням на посаді президента було відновлення Збройних сил і наразі йому не соромно дивитися в очі військовим.

За його словами, що за час російської агресії на Донбасі загинуло 2973 українських бійців з усіх силових відомств.

"Моїм найважливішим завданням на посаді президента, було зробити все можливе, щоб змінити ту критичну ситуацію, у якій опинилися Збройні сили України на початку російської агресії", - сказав Порошенко.

"Хочу наголосити, що мені не соромно дивитися в очі українським воїнам і є про що звітувати українському народу. Звітувати про те, що зроблено мною на посаді президента і Верховного головнокомандувача", - додав він.

Порошенко розповів про здобутки армії, новітнє озброєння та нові українські розробки, які наближаються до стандартів НАТО і розширюють бойові спроможності ЗСУ.

"Сьогодні я, як Верховний головнокомандувач, можу стверджувати, що в Україні є армія, яка може захистити нашу державу", - заявив Порошенко і додав, що і в подальшому питання армії для нього буде пріоритетним.

Він доручив міністру оборони Степану Полтораку збільшити на 5 тисяч гривень доплати військовим, які перебувають на "передку" до суми 17 тисяч гривень. При цьому Порошенко додав, що на сьогодні виплати на одного військовослужбовця становлять 27 тисяч гривень.

Він наголосив, що Росія не полишила спроб розхитати ситуацію в Україні і тому український воїн є зразком стійкості і запорукою безпеки.

Порошенко звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського із закликом не повторювати помилок його попередників.

"Свого наступника на посту президента прошу не повторювати помилок моїх попередників і належним чином дбати про Збройні сили України, тому що сильна армія при будь-яких обставинах захистить Україну. Вірю, що спільними зусиллями з вами ми зможемо повернути мир на всю територію Української держави", - сказав президент.

За словами Порошенка, це його останній візит на Донбас у якості президента і всього за 5 років він здійснив 38 робочих поїздок на Схід, із них на першу лінію – 25.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони України Степану Полтораку збільшити розмір грошового забезпечення військовослужбовців, що перебувають на першій лінії Операції об’єднаних сил на 5 тисяч гривень.