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В Україні - масштабна повітряна тривога. У містах лунають вибухи

31 грудня 2022, 14:01
В Україні - масштабна повітряна тривога. У містах лунають вибухи
Фото: Укрінформ
По всій країні триває масштабна повітряна тривога. Керівники кількох ОВА повідомив про екстрені відключення електропостачання через загрозу ракетних ударів.

Зокрема, екстрені відключення відбуваються у Сумській, Миколаївській областях, Дніпропетровській та Одеській областях.

З'явилися повідомлення про роботу ППО на Київщині, Харківщині, Херсонщині та Вінниччині. У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет.

Мешканців усіх областей України закликають не ігнорувати сирени повітряної тривоги.

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у Києві та закликав усіх перебувати у укриттях. У соцмережах повідомляють про вибухи в Києві, Миколаєві, Хмельницькому та Запоріжжі.

Раніше повідомлялось, що Британська розвідка передбачає атаку на Україну у свята.

 

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