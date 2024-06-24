В Україні через мобілізацію жінки займають чоловічі посади – Le Monde

В Україні через дефіцит робочої сили жінки займають посади чоловіків.

Тетяна Воротілова ніколи б не мріяла стати охоронцем, але тепер проводить дні, спостерігаючи за клієнтами та товарами, що надходять. Це далеко від її посади медсестри у лікарні прифронтової Костянтинівки Донецької області, звідки жінка втекла на початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

"Раніше посаду охоронця займали чоловіки", - зізналася працівниця відділу кадрів цього супермаркету Настя Лісник.

Воротілова - не особливий випадок. Керівник магазину Анна Крайка розповіла, що помітила радикальні зміни у складі своїх команд.

"Перед війною у нас було багато працівників чоловічої статі. Але з тих пір багато хто виїхав. Колишній охоронець, напевно, пішов, щоб уникнути призову", - сказала Крайка.

Мережа супермаркетів страждає від нестачі персоналу, що змушує її диверсифікувати свої зусилля з набору персоналу. Тепер Крайка наймає студентів, які працюють неповний робочий день, жінок із різною професійною освітою та, у деяких випадках, пенсіонерів. Деякі з цих новобранців займають посади, які історично займали чоловіки.

Така ситуація не обмежується супермаркетом. Це стосується всіх українських працівників: на металургійних заводах, у супермаркетах, у сільському господарстві, транспорті тощо. Крім того, чим кваліфікованіші робочі місця, тим важче компаніям знайти заміну. Наслідки вже відчуваються в деяких секторах. Наприкінці травня столичний метрополітен оголосив про збільшений інтервал руху поїздів метро через "дефіцит" машиністів та електромеханіків. Те саме стосується південного міста Миколаєва, де рух автобусів і трамваїв скорочено через мобілізацію окремих працівників.

"Здатність утримати персонал - це проблема номер один для всіх українських компаній", - сказав генеральний директор української філії шведського виробника вантажівок Scania Хакан Жіде.

До труднощів мобілізації для участі у війні додається еміграція мільйонів чоловіків і жінок. Згідно з дослідженням, опублікованим Міністерством економіки України в 2023 році, країні нібито не вистачає 4,5 мільйона людей, щоб відновити та зберегти економіку протягом наступних 10 років.

Компанії не мають іншого вибору, окрім як адаптуватися та ширше набирати персонал. На одному зі складів Fozzy Group, однієї з найбільших торгово-промислових груп України, менеджер з персоналу Анастасія Мельникова перерахувала 205 колишніх співробітників, які стали військовими, із 820 співробітників. Багатьох із них змінили жінки, наприклад 32-річна Жанна Седоренко та 34-річна Ольга Яцук. Обидва залишили свої посади продавців і бухгалтерів у приватних компаніях, щоб працювати на складі, де готують піддони з товарами для магазинів по всій країні. Їх привабили умови праці, гнучкий графік роботи та краща заробітна плата.

За останні місяці законодавчий процес пришвидшився, президент України Володимир Зеленський підписав декілька законів, спрямованих на прискорення та розширення процесу. Вікове обмеження для тих, хто має право на військову службу, було знижено з 27 до 25 років. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років, яким заборонено залишати країну, за рідкісними винятками, також повинні оновити свої військові документи на призовному пункті.