CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області знеструмлені 40 населених пунктів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні через негоду знеструмлено 40 населених пунктів
Так, через сильні дощі, грози та пориви вітру в Одеській області без електропостачання залишилися 25 населених пунктів
Фото:ДСНС
Так, через сильні дощі, грози та пориви вітру в Одеській області без електропостачання залишилися 25 населених пунктів. У Кіровоградській області проблеми з електропостачанням виникли у 15 населених пунктах, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів.
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