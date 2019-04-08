В Україні через негоду знеструмлено 40 населених пунктів

Так, через сильні дощі, грози та пориви вітру в Одеській області без електропостачання залишилися 25 населених пунктів

Унаслідок негоди в ніч з 3 на 4 серпня в Одеській та Кіровоградській області знеструмлені 40 населених пунктів.

Так, через сильні дощі, грози та пориви вітру в Одеській області без електропостачання залишилися 25 населених пунктів. У Кіровоградській області проблеми з електропостачанням виникли у 15 населених пунктах, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що у ніч з 24 на 25 травня в результаті сильного вітру та грози у п'яти областях України знеструмлено 69 населених пунктів.