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В Україні через російську агресію загинуло 422 дитини
Фото: з вільних джерел
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Тelegram.
"Станом на ранок 11 жовтня 2022 року більше ніж 1227 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 422 дитини загинуло та понад 805 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться в повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 68, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.
Раніше повідомлялося, що рф незаконно вивезла понад дві тисячі українських дітей.
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11 10 2022 09:00 МЕДІА
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