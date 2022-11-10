В Україні через російську агресію загинуло 422 дитини

Понад 805 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Тelegram

"Станом на ранок 11 жовтня 2022 року більше ніж 1227 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 422 дитини загинуло та понад 805 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Запорізькій - 68, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 30.