RSS
НОВИНИ

В Україні дешевшає картопля - експерти

Ольга
Матарикіна
Це сталося через збільшення пропозицій на ринку
В Україні дешевшає картопля - експерти Фото: tele-gurman.com

На українському ринку через збільшення пропозиції дешевшає картопля.

Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.

Зазначається, що на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Причиною такої ситуації експерти вважають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, в той час, як попит на картоплю залишається досить невисоким. При цьому більшу частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно позначається на формуванні цін в цьому сегменті.

За словами аналітиків, незважаючи на знижувальний ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак не виключається, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті буде зберігатися і далі, оскільки збиральні роботи в господарствах населення тривають.

Раніше голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що у серпні ціни на овочі та фрукти зростуть, а у вересні можливе здешевшання.

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2022 18:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.