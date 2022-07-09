В Україні дешевшає картопля - експерти
На українському ринку через збільшення пропозиції дешевшає картопля.
Про це повідомили експерти аналітичної платформи EastFruit.
Зазначається, що на сьогоднішній день в основних регіонах виробництва ціни на картоплю варіюються в межах 5-9 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.
Причиною такої ситуації експерти вважають сезонне збільшення пропозиції даної продукції на ринку, в той час, як попит на картоплю залишається досить невисоким. При цьому більшу частину продукції, що надходить у продаж, становить картопля невисокої якості, що також негативно позначається на формуванні цін в цьому сегменті.
За словами аналітиків, незважаючи на знижувальний ціновий тренд, картопля в Україні сьогодні коштує в середньому на 46% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Однак не виключається, що тенденція зниження ціни в цьому сегменті буде зберігатися і далі, оскільки збиральні роботи в господарствах населення тривають.
Раніше голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко заявив, що у серпні ціни на овочі та фрукти зростуть, а у вересні можливе здешевшання.
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