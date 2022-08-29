Чи буде в Україні дефіцит овочів та фруктів - прогноз експерта

При цьому експерт переконаний, що дефіциту точно не буде.

"Навіть якщо не вистачає українського, попри те, що населення України суттєво зменшилось через виїзд за кордон, ми побачили, що імпорт швидко заміщає українську продукцію. Це погано, але він зникне одразу, як тільки з'явиться наша вітчизняна продукція", - пояснив він.

Щодо зростання цін, Дорошенко очікує, що у серпні за підсумками місяця ціни зростуть, але не так суттєво як в попередні місяці, а от у вересні можливе здешевшання.

"Більшість господарств фермерських та великих приватних не будуть закладати, я говорю про овочі, фрукти, яблука, їх на зберігання, оскільки ніхто сьогодні, по-перше, не може сказати, скільки будуть коштувати енергоносії для бізнесу. По-друге, ніхто не знає, чи прилетить ракета, і тому усі будуть намагатися не зберігати, а продати. Тому у вересні можливий спад цін. А от жовтень, листопад і грудень, тут, на жаль, вже буде здорожчання", - зазначає голова Асоціації постачальників.

Водночас він додає, що чим більше податків буде в країні сплачуватися і чим більше буде надходжень від митниці та наших закордонних партнерів, тим меншим буде зростання цін.

"Якщо ми не зможемо забезпечити себе власними надходженнями, доведеться ще більше друкувати коштів і тоді інфляція до кінця року може додати 10% і більше відсотків, а продукти будуть дорожчати настільки ж, плюс, може ще 1-3%", - каже Олексій Дорошенко.