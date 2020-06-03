В Україні дев’ятьох людей перевіряють на коронавірус - МОЗ

“На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання Covid-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають”

В Україні станом на 6 березня дев’ятьох людей перевіряють через підозру на інфікування коронавірусом Covid-19.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я, передає УКРІНФОРМ.

“На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання Covid-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають”, - йдеться в повідомленні.

Також у МОЗ поінформували, що станом на ранок 6 березня у світі зареєстровано 98 387 випадків Covid-19, з них 3383 закінчились смертю, у той же час 55 441 (56,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 17 673 випадки у 84 країн/територій/регіонів.

На території європейського регіону ВООЗ зареєстровано 158 летальних випадків, серед яких 148 в Італії. Кількість інфікованих в Італії - 3858, Франції - 423, Іспанії - 261, Німеччині - 400, Великій Британії - 119, Швейцарії - 86, Норвегії - 33, Швеції - 61, Австрії - 27, Греції - 32, Ізраїлі - 15, Нідерландах - 82, Хорватії - 10, Фінляндії - 12, Азербайджані - 6, Грузії - 9, Данії - 18, Румунії -6, Росії - 4, Чехії - 12, Португалії - 9, Бельгії - 8, Ісландії - 26, Сан-Марино - 22, Угорщині - 2, Ірландії - 7, Білорусі - 6, Естонії - 3, Монако, Польщі, Північній Македонії, Вірменії, Литві, Латвії, Андоррі, Люксембурзі та Україна по одному випадку.

В Чернівецькій області, де було зареєстровано перший підтверджений випадок Covid-19, відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чернівецької обласної державної адміністрації, рішенням якої на території області рекомендовано призупинення навчального процесу у закладах дошкільної, загальноосвітньої та вищої освіти, а також обмежити проведення масових заходів, нагадали в МОЗ.

Нагадаємо, що у Києві вводять додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (Covid-19).