В Україні для вивчення жестової мови запустили Телеграм-канал

Для зручності вивчення української жестової мови "Відчуй" створила Телеграм-канал, де кожен охочий зможе долучитися до безкоштовних онлайн-уроків. Окрім занять з викладачем у Zoom, тут доступні уроки для дітей від 6 років та швидкі тести на знання жестової мови

В Україні створили Телеграм-канал, де кожен охочий зможе долучитися до безкоштовних онлайн-уроків із вивчення жестової мови.

Про це Укрінформу повідомили в громадській організації "Відчуй", яка створила цей канал.

"Для зручності вивчення української жестової мови "Відчуй" створила Телеграм-канал, де кожен охочий зможе долучитися до безкоштовних онлайн-уроків. Окрім занять з викладачем у Zoom, тут доступні уроки для дітей від 6 років та швидкі тести на знання жестової мови", – йдеться у повідомленні.

Підписатися на канал можна за посиланням.

Крім того, повідомляється, що ГО "Відчуй" у партнерстві з компанією Visa презентували відео, де співробітники Visa вивчають жестову мову разом з нечуючими спеціалістами: економісткою Оленою, ІТ-спеціалістом Олександром і графічною дизайнеркою Анною. Всі вони говорять про те, що вивчення чогось нового – це важливі навички, як для особистого розвитку, так і для можливостей вільного спілкування.

"Компанії стають все більш інклюзивними та беруть на роботу нечуючих професіоналів. З ними не треба шукати спільну мову, адже вона відома всім — це жестова мова. Її знання є важливою навичкою, незалежно від того, в якій сфері ви працюєте і чи працюєте взагалі, адже нечуючу людину можна зустріти де завгодно. До того ж ми прагнемо показати, що професійність і успішність людини не залежить від інвалідності, віку чи будь-яких інших обставин", — зауважила керівник ГО "Відчуй" Людмила Пишна.

"Відчуй" — громадська організація, заснована Людмилою та Андрієм Пишними. З 2011 року системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. За 10 років діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проєктів.