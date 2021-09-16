CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКабінет Міністрів ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо отримання громадянами теоретичних знань із правил дорожнього руху (ПДР) за дистанційною формою навчання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні дозволили майбутнім водіям навчатись дистанційно
Мова йде як про забезпечення права на дистанційну форму навчання, що стосується підготовки водіїв, за допомогою єдиної інформаційної системи МВС, так і можливості отримання громадянами через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку
Фото: Vodiy.ua
Документ прийнято на засіданні 15 вересня з дооформленням у секретаріаті уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Також постанова передбачає можливість отримання посвідчення водія через пошту.
"Мова йде як про забезпечення права на дистанційну форму навчання, що стосується підготовки водіїв, за допомогою єдиної інформаційної системи МВС, так і можливості отримання громадянами через електронний кабінет водія посвідчення водія з використанням засобів поштового зв’язку", - поінформував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час засідання Кабміну.
Як уточнюється у пояснювальній записці, ці теоретичні знання у дистанційному форматі в рамках підготовки до екзамену з ПДР громадянам надаватимуть акредитовані заклади.
У МВС зазначили, що в умовах пандемії коронавірусу отримання особою посвідчення водія без зайвих контактів поштою або кур’єром є найбезпечнішими способами, які мінімізують контакти із іншими людьми чи виключають їх узагалі.
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