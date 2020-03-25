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В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 113 - ДСНС

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 113 - ДСНС Фото: Правда

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".

Зокрема, у Чернівецькій області виявлено 38 випадків (1 людина померла, 1 одужала), у Києві - 31 випадок, у Київській області - 22, Івано-Франківській - 5 (1 людина померла), Тернопільській - 4, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській - по 2, Житомирській - 2 (1 людина померла), у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях - по 1 випадку.

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25 03 2020 09:05
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