ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 у 13 областях та місті Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 113 - ДСНС
Фото: Правда
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зазначає "Громадське".
Зокрема, у Чернівецькій області виявлено 38 випадків (1 людина померла, 1 одужала), у Києві - 31 випадок, у Київській області - 22, Івано-Франківській - 5 (1 людина померла), Тернопільській - 4, у Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській - по 2, Житомирській - 2 (1 людина померла), у Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській та Черкаській областях - по 1 випадку.
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