CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні можуть запровадити додатковий митний збір, наразі в уряді обговорюють концепцію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні може з'явитись додатковий митний збір: уряд обговорює концепцію
Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір
Фото: з вільних джерел
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - заявив міністр.
За його словами, динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були - 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.
Митні збори які зараз нараховуються
До митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією, належать такі їхні види:
- за митне оформлення товарів та інших предметів;
- за митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) майна під зобов'язання про його зворотне вивезення(ввезення);
- за митне оформлення товарів у разі транзиту;
- за митне оформлення товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад;
- за перебування товарів та інших предметів під митним контролем;
-
за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для митниці.
Платниками митних зборів є юридичні та фізичні особи, що здійснюють митне оформлення. Митне оформлення товарів у повному обсязі та їхній пропуск можуть здійснюватися лише після сплати належних митних зборів або за умови надання митним органом у встановленому порядку відстрочення чи розстрочення їхньої сплати.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 08 2022 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО USAID виділило для підтримки охорони здоров’я в Україні ще $1,8 мільйона – ВООЗ
- ФОТО На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер"
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- Виплати військовим і новий навчальний рік - що зміниться в Україні з 1 серпня
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?