В Україні може з'явитись додатковий митний збір: уряд обговорює концепцію

Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір

В Україні можуть запровадити додатковий митний збір, наразі в уряді обговорюють концепцію.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми зараз обговорюємо це питання. Така ініціатива може не носити назву додаткового митного збору, це може бути окремий військовий збір. Або додатковий збір на валютообмінні операції на купівлю імпортних товарів. Ще немає остаточної концепції, тому, коли і в якому вигляді буде введено збір - говорити зарано", - заявив міністр.

За його словами, динаміка податкових і митних надходжень починає покращуватися. Якщо в березні надходження з митниці були - 7 млрд грн, то в липні вже понад 22 млрд грн, що складає понад 56% планових довоєнних показників.

Митні збори які зараз нараховуються