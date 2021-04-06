НОВИНИЖителі Землі 10 червня зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище - кільцеве сонячне затемнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні можна буде побачити "вогняне кільце" сонячного затемнення
Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України
Фото: dt.ua
Кільцеве сонячне затемнення відбудеться, коли місяць заблокує сонячне світло і кине тінь на Землю, повідомляє Indian Express.
Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України.
Раніше спостерігачі за небом стали свідками "кривавої" суперповні і одночасно місячного затемнення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 06 2021 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Meizu представила смарт-годинник, який повністю заряджається за 45 хвилин
- ФОТО Між двома лондонськими хмарочосами збудували прозорий басейн
- ФОТО Південна Корея представила першу космічну ракету власного виробництва
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles