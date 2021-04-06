Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В Україні можна буде побачити "вогняне кільце" сонячного затемнення

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України
Жителі Землі 10 червня зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище - кільцеве сонячне затемнення.
В Україні можна буде побачити "вогняне кільце" сонячного затемнення Фото: dt.ua
Кільцеве сонячне затемнення відбудеться, коли місяць заблокує сонячне світло і кине тінь на Землю, повідомляє Indian Express.
 
Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України.
 
Раніше спостерігачі за небом стали свідками "кривавої" суперповні і одночасно місячного затемнення.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 06 2021 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.