В Україні можна буде побачити "вогняне кільце" сонячного затемнення

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України

Жителі Землі 10 червня зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище - кільцеве сонячне затемнення.

Кільцеве сонячне затемнення відбудеться, коли місяць заблокує сонячне світло і кине тінь на Землю, повідомляє Indian Express.

Затемнення почнеться о 13:26:07 за київським часом і триватиме близько півтори години. Найкраще його буде видно з деяких частин Канади, Гренландії і Росії, частково "вогняне кільце" зможуть побачити і жителі України.

Раніше спостерігачі за небом стали свідками "кривавої" суперповні і одночасно місячного затемнення.