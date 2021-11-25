В Україні можуть дозволити чоловікам брати "дитячі" відпустки

Група народних депутатів спільно із заступницею Голови ВР Оленою Кондратюк подали на розгляд парламенту законопроєкт №6343 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткової відпустки працівникам, які мають дітей".

Згідно з пояснювальною запискою, завданням проєкту закону є вирівнювання у правах працівників жіночої та чоловічої статі, які мають дітей, а також батьків, які не є подружжям, у їх можливостях щодо отримання додаткової відпустки для приділення більшої уваги своїм дітям.

Так, законодавчою ініціативою пропонується внести зміни до Кодексу законів про працю України, зокрема, доповнивши главу V “Час відпочинку” статтею 761, якою встановлюються, що працівнику, який має двох або більше дітей віком до 15 років; дитину з інвалідністю; робітникам, які всиновили дитину; матері (батьку) особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; одинокій матері; батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі); працівнику, який взяв під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, - щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Зазначається, що за наявності декількох підстав для надання такої відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Передбачається, що зазначена відпустка може бути поділена за домовленістю між батьками (опікунами, усиновлювачами) на їх розсуд та використана одночасно чи в різні строки.

Водночас у зв’язку з тим, що глава V “Час відпочинку” доповнюється статтею про додаткову відпустку всіх працівників, а не лише жінок - стаття 1821 глави ХІІ “Праця жінок” вилучається.

Проєктом закону вносяться аналогічні зміни до частини 1 статті 19 Закону України “Про відпустки”.

Очікується, що ухвалення документа сприятиме реалізації батьками своїх обов’язків щодо виховання дітей, піклування про їх здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, а також забезпечить рівність прав матері та батька.