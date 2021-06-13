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В Україні можуть значно підвищити ціну на газ: названо умову

Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз
Ціну на газ в Україні можуть підвищити. Це буде, якщо Російська Федерація вирішить перервати транзит "блакитного палива" через Україну.
В Україні можуть значно підвищити ціну на газ: названо умову Фото: з вільних джерел

Про це радник міністра енергетики Олена Зеркаль заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє "РБК-Україна".

За її словами, Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги, які потрібні Європі зараз.

"Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А якими вони будуть взимку - ніхто не знає", - розповіла радник міністра.

В умовах переривання транзиту газу через територію України цієї зими, за словами Олени Зеркаль, "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює в усьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, що президент РФ Владімір Путін заявив про завершення укладання труб по першій нитці газопроводу "Північний потік-2".

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13 06 2021 16:13
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