В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на уханський коронавірус

В Україні станом на 27 січня не підтвердився жоден випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV.

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook,передає LB.ua.

"Раніше повідомляли про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Усі три випадки не підтвердилися", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

На сторінці Київського міського лабораторного центру додали, що виділений ними коронавірус HKU1 циркулює на території України десятиліттями і спричиняє захворювання дихальних шляхів легкого або середнього ступенів тяжкості.

"Просимо не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу", - повідомили в Центрі.

Нагадаємо, що кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81.