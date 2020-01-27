Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на уханський коронавірус

Виділений коронавірус HKU1 циркулює на території України десятиліттями
В Україні станом на 27 січня не підтвердився жоден випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV.
В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на уханський коронавірус Фото: EPA/UPG

Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook,передає LB.ua.

"Раніше повідомляли про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Усі три випадки не підтвердилися", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

На сторінці Київського міського лабораторного центру додали, що виділений ними коронавірус HKU1 циркулює на території України десятиліттями і спричиняє захворювання дихальних шляхів легкого або середнього ступенів тяжкості.

"Просимо не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу", - повідомили в Центрі.

Нагадаємо, що кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 01 2020 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

Всеукраїнський молодіжний конкурс есе: "Згода будує"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.