CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні станом на 27 січня не підтвердився жоден випадок зараження новим коронавірусом 2019-nCoV.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні не підтвердилася жодна з трьох підозр на уханський коронавірус
Виділений коронавірус HKU1 циркулює на території України десятиліттями
Фото: EPA/UPG
Про це повідомили на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook,передає LB.ua.
"Раніше повідомляли про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Усі три випадки не підтвердилися", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.
На сторінці Київського міського лабораторного центру додали, що виділений ними коронавірус HKU1 циркулює на території України десятиліттями і спричиняє захворювання дихальних шляхів легкого або середнього ступенів тяжкості.
"Просимо не розводити паніку з приводу виділеного коронавірусу", - повідомили в Центрі.
Нагадаємо, що кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 81.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 01 2020 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків
No articles