В Україні не зафіксовано випадків захворювань від нового коронавірусу

МОЗ інформує, що всі відповідні державні органи активізували роботу зі спостереження і готовності до виникнення надзвичайної ситуації, зокрема створення резерву засобів індивідуального захисту та інших необхідних ресурсів

"Наразі в країні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Відповідні служби перебувають у посиленій готовності", - повідомляється на сторінці МОЗ України в соцмережі Facebook у суботу.

В Україні немає лабораторно підтверджених випадків захворювання від нової коронавірусної інфекції, повідомило Міністерство охорони здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наразі в країні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції. Відповідні служби перебувають у посиленій готовності", - повідомляється на сторінці МОЗ України в соцмережі Facebook у суботу.

Крім того, Україна посилила рівень готовності системи реагування у зв'язку з рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) оголосити поширення нового коронавірусу надзвичайною ситуацією.

Зазначається також, що наразі ВООЗ не рекомендує обмежувати пересування пасажирів і вантажів.

На виконання доручення президента України діяльність оперативного штабу з запобігання поширенню захворювання на території України, який діє при Міністерстві охорони здоров'я, перенесено на рівень Кабміну. "Створено відповідну робочу групу", - наголошується в повідомленні.

МОЗ інформує, що всі відповідні державні органи активізували роботу зі спостереження і готовності до виникнення надзвичайної ситуації, зокрема створення резерву засобів індивідуального захисту та інших необхідних ресурсів.

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