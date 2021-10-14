В Україні оформили перший мільйон електронних лікарняних
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на віце-прем'єра і міністра цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
"Понад мільйон електронних лікарняних. Саме стільки документів оформили лікарі через два тижні після запуску послуги по всій країні.
Зараз послуга особливо актуальна. Разом з пандемією коронавірусу починаються і сезонні хвороби. Дуже важливо розвантажити лікарів, спростити отримання страхових виплат і скоротити контакти між людьми.
Цей результат - підтвердження, наскільки українці хотіли отримати послугу в цьому форматі.
Електронні лікарняні намагалися впровадити 10 років. І нарешті ми зробили цей найважливіший крок до початку режиму paperless в медицині ".
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