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В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Мова йде про східні, Сумську області
Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. Мова йде про східні, Сумську області та Крим.
В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки Фото: dsns.gov.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Також завтра в Запорізькій області переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики УкрГідрометцентру прогнозували, що сьогодні грозові дощі охоплять північні, західні, Вінницьку, Житомирську та Київську області. На решті території синоптики прогнозують сонячну погоду.

Втім, Київ сьогодні заливатимуть дощі з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +29 до +31 градуса.

Нагадаємо, що у Львівській області в селі Смільна Дрогобицького району попередили про зсув ґрунту через ускладнення погодних умов, які спостерігаються там останні декілька днів. Там розташований дерев'яний житловий будинок.

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28 06 2020 17:00
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