В Україні попередили про можливий зсув ґрунту в Карпатах
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.
Як повідомляється, на схилі гори відбувається зсув ґрунту з житловим будинком та трьома господарськими будівлями. Орієнтовна площа зсуву становить 400 кв.м. Також зазначається, що в 50 метрів від домогосподарства знаходиться потічок.
Рятувальники вже евакуювали майно з житлового будинку, а самих мешканців було відселено до родичів. Саме ж місце можливого зсуву було огороджено.
Повідомляється, що загрози іншим домогосподарствам немає, однак зсув може змінити русло потічка.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області негода зруйнувала міст, який проходив через річку Лімниця. Раніше його відновлювали сім років після повені у 2008 році.
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