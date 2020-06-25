В Україні попередили про можливий зсув ґрунту в Карпатах

У Львівській області в селі Смільна Дрогобицького району попередили про зсув ґрунту через ускладнення погодних умов, які спостерігаються там останні декілька днів. Там розташований дерев'яний житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає РБК - Україна.

Як повідомляється, на схилі гори відбувається зсув ґрунту з житловим будинком та трьома господарськими будівлями. Орієнтовна площа зсуву становить 400 кв.м. Також зазначається, що в 50 метрів від домогосподарства знаходиться потічок.

Рятувальники вже евакуювали майно з житлового будинку, а самих мешканців було відселено до родичів. Саме ж місце можливого зсуву було огороджено.

Повідомляється, що загрози іншим домогосподарствам немає, однак зсув може змінити русло потічка.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області негода зруйнувала міст, який проходив через річку Лімниця. Раніше його відновлювали сім років після повені у 2008 році.