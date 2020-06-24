В Івано-Франківській області змило міст, який відновлювали сім років

В Івано-Франківській області негода зруйнувала міст, який проходив через річку Лімниця. Раніше його відновлювали сім років після повені у 2008 році.

Про це повідомляє Курс, передає РБК - Україна.

Як повідомляється, внаслідок ускладнення погодних умов, був зруйнований пішохідний міст, який з’єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь.

У 2008 році повінь вже руйнувала цей міст, який мав протяжність 145 метрів. Тоді місцевим жителям роками доводилось добиратися до Калуша через Добровляни або Вістову.

Фото: зруйнований міст (facebook.com.blackkalush)

Цей канатно-підвісний міст був побудований ще у 70 роках минулого століття. Він перебував в аварійному стані після повені у 2001 році, після чого у 2002 його укріпили великогабаритним камінням. У 2006 році ініціативна група с. Підмихайля провела ремонтні роботи, частково замінивши поздовжні та поперечні балки.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську область летить гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. У регіоні дуже обмежена видимість через складні погодні умови.