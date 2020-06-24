В Івано-Франківській області змило міст, який відновлювали сім років
Про це повідомляє Курс, передає РБК - Україна.
Як повідомляється, внаслідок ускладнення погодних умов, був зруйнований пішохідний міст, який з’єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь.
У 2008 році повінь вже руйнувала цей міст, який мав протяжність 145 метрів. Тоді місцевим жителям роками доводилось добиратися до Калуша через Добровляни або Вістову.
Фото: зруйнований міст (facebook.com.blackkalush)
Цей канатно-підвісний міст був побудований ще у 70 роках минулого століття. Він перебував в аварійному стані після повені у 2001 році, після чого у 2002 його укріпили великогабаритним камінням. У 2006 році ініціативна група с. Підмихайля провела ремонтні роботи, частково замінивши поздовжні та поперечні балки.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську область летить гелікоптер з майже трьома тоннами гуманітарного вантажу. У регіоні дуже обмежена видимість через складні погодні умови.
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