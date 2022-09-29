В Україні остаточно заборонили партію "Союз Лівих Сил" Ольга

Матарикіна

Проросійська політична партія офіційно була зареєстрована 28 січня 2008 року

Фото: Міністерство юстиції України

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду остаточно заборонив політичну партію "Союз Лівих Сил". Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції у Facebook "Проросійська політична партія "Союз Лівих Сил" остаточно заборонена Верховним Судом за позовом Мін'юсту", - ідеться в повідомленні. У Мін’юсті уточнюють, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалив рішення відмовити у задоволенні апеляційної скарги вказаної політпартії та залишити рішення суду першої інстанції без змін. Раніше Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія".

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