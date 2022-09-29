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В Україні остаточно заборонили партію "Союз Лівих Сил"
Фото: Міністерство юстиції України
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду остаточно заборонив політичну партію "Союз Лівих Сил".
Про це повідомила прес-служба Міністерства юстиції у Facebook.
"Проросійська політична партія "Союз Лівих Сил" остаточно заборонена Верховним Судом за позовом Мін'юсту", - ідеться в повідомленні.
У Мін’юсті уточнюють, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалив рішення відмовити у задоволенні апеляційної скарги вказаної політпартії та залишити рішення суду першої інстанції без змін.
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29 09 2022 16:35 МЕДІА
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