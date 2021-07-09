В Україні планують до кінця року створити єдиний реєстр зброї

Щодо єдиного реєстру зброї. Фактично наша мета - до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради прийняти Закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка має бути забезпечена вже в цьому році

У Міністерстві внутрішніх справ мають мету - до кінця нинішнього року створити в Україні єдиний реєстр зброї.

Про це під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС України заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо єдиного реєстру зброї. Фактично наша мета - до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради прийняти Закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка має бути забезпечена вже в цьому році", - зазначив Монастирський.

Наразі в Україні, за його словами, громадянин, щоб придбати зброю, має зібрати купу довідок, з яких частину можна фальсифікувати, привезти їх у відповідний магазин, потім купити зброю, але її не отримати, потім звернутися ще раз до дозвільної служби, і лише після низки процедур отримати цю зброю.

"Процедура продовження дозволу на зброю також дуже хаотична. Це робиться надзвичайно незручно для громадянина. Якщо це кілька одиниць зброї - то це різний час... Ми це зможемо все синхронізувати в онлайні, і за допомогою електронних сервісів фактично забезпечити і відслідковувати весь життєвий цикл зброї, і спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн, і потім поступово перейти до електронного дозволу з самого початку, і таким чином - навести порядок у цій царині", - поінформував Монастирський.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає за необхідне ухвалити в Україні закон про зброю, але висловився проти легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї.