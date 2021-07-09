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В Україні планують до кінця року створити єдиний реєстр зброї

Щодо єдиного реєстру зброї. Фактично наша мета - до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради прийняти Закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка має бути забезпечена вже в цьому році
У Міністерстві внутрішніх справ мають мету - до кінця нинішнього року створити в Україні єдиний реєстр зброї.
В Україні планують до кінця року створити єдиний реєстр зброї Фото: Ukrinform
Про це під час презентації проєктів та пріоритетних напрямів діяльності МВС України заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент Укрінформу.
 
"Щодо єдиного реєстру зброї. Фактично наша мета - до кінця року створити єдиний реєстр зброї і спільно з колегами з Верховної Ради прийняти Закон про зброю. Це одна з тих новацій, яка має бути забезпечена вже в цьому році", - зазначив Монастирський.
 
Наразі в Україні, за його словами, громадянин, щоб придбати зброю, має зібрати купу довідок, з яких частину можна фальсифікувати, привезти їх у відповідний магазин, потім купити зброю, але її не отримати, потім звернутися ще раз до дозвільної служби, і лише після низки процедур отримати цю зброю.
 
"Процедура продовження дозволу на зброю також дуже хаотична. Це робиться надзвичайно незручно для громадянина. Якщо це кілька одиниць зброї - то це різний час... Ми це зможемо все синхронізувати в онлайні, і за допомогою електронних сервісів фактично забезпечити і відслідковувати весь життєвий цикл зброї, і спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн, і потім поступово перейти до електронного дозволу з самого початку, і таким чином - навести порядок у цій царині", - поінформував Монастирський.
 
Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає за необхідне ухвалити в Україні закон про зброю, але висловився проти легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї.
 
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07 09 2021 10:57
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