Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

В Україні планують створити Фонд "зелених" інвестицій

"Саме завдяки активному співробітництву засновано та вже працює Фінсько-український трастовий фонд, що фінансує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів"
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження працює над створенням українського Фонду "зелених" інвестицій, який буде співфінансувати будівництво об'єктів альтернативної енергетики.
В Україні планують створити Фонд "зелених" інвестицій Фото:Facebook

Робота над створенням фонду вже почалась. До неї долучилися представники фінських донорських організацій, зокрема Північної корпорації з фінансування довкілля (NEFCO), повідомляє голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

"Саме завдяки активному співробітництву засновано та вже працює Фінсько-український трастовий фонд, що фінансує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів", - повідомив Савчук.

Завданням Фонду "зелених" інвестицій в Україні має стати співфінансування "зелених" об'єктів, зокрема електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Також фонд буде усувати бар'єри, які не дозволяють реалізовувати "зелені" інвестиції в Україні, зокрема - відсутність застави для кредитів у банках.

Нагадаємо, що департамент захисту економіки Національної поліції України ліквідували. Наразі завершується робота над законопроєктом про створення Служби фінансових розслідувань, яка перейме на себе функції всіх силових органів в економічній сфері.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2019 15:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.