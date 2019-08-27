В Україні планують створити Фонд "зелених" інвестицій

"Саме завдяки активному співробітництву засновано та вже працює Фінсько-український трастовий фонд, що фінансує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів"

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження працює над створенням українського Фонду "зелених" інвестицій, який буде співфінансувати будівництво об'єктів альтернативної енергетики.

Робота над створенням фонду вже почалась. До неї долучилися представники фінських донорських організацій, зокрема Північної корпорації з фінансування довкілля (NEFCO), повідомляє голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

"Саме завдяки активному співробітництву засновано та вже працює Фінсько-український трастовий фонд, що фінансує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів", - повідомив Савчук.

Завданням Фонду "зелених" інвестицій в Україні має стати співфінансування "зелених" об'єктів, зокрема електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Також фонд буде усувати бар'єри, які не дозволяють реалізовувати "зелені" інвестиції в Україні, зокрема - відсутність застави для кредитів у банках.

Нагадаємо, що департамент захисту економіки Національної поліції України ліквідували. Наразі завершується робота над законопроєктом про створення Служби фінансових розслідувань, яка перейме на себе функції всіх силових органів в економічній сфері.