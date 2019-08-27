В Україні планують створити Фонд "зелених" інвестицій
Робота над створенням фонду вже почалась. До неї долучилися представники фінських донорських організацій, зокрема Північної корпорації з фінансування довкілля (NEFCO), повідомляє голова Держенергоефективності Сергій Савчук.
"Саме завдяки активному співробітництву засновано та вже працює Фінсько-український трастовий фонд, що фінансує підготовку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) для "зелених" проєктів", - повідомив Савчук.
Завданням Фонду "зелених" інвестицій в Україні має стати співфінансування "зелених" об'єктів, зокрема електростанцій, що працюють на альтернативних джерелах енергії. Також фонд буде усувати бар'єри, які не дозволяють реалізовувати "зелені" інвестиції в Україні, зокрема - відсутність застави для кредитів у банках.
Нагадаємо, що департамент захисту економіки Національної поліції України ліквідували. Наразі завершується робота над законопроєктом про створення Служби фінансових розслідувань, яка перейме на себе функції всіх силових органів в економічній сфері.
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