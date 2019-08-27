Законопроєкт про Службу фінрозслідувань буде готовий до кінця серпня, - секретар РНБО
"У минулу п'ятницю сформували позицію щодо розподілу підслідності. Дякую всім колегам за конструктивність! А Арсен Аваков показав приклад як реформувати не очікуючи закону - ліквідував своїм рішенням департамент захисту економіки", - заявив Данилюк, повідомляє "Громадське".
Він зазначив, що до кінця тижня, тобто до 30 серпня, в Україні завершать роботу над законопроєктом про Службу фінансових розслідувань - новий орган, який покликаний замінити податкову міліцію, а також функції розслідування економічних злочинів у інших силових структур, зокрема й поліції.
"Схоже цього разу буде перемога! До речі, з’явилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", - додав Данилюк.
Зазначимо, що ідею про створення Служби фінансових розслідувань Данилюк відстоював ще перебуваючи на посаді міністра фінансів України в уряді Гройсмана. Тоді він повідомляв, що законопроєкт про створення відповідної служби вже готовий. Однак тодішня голова податкового комітету Ради Ніна Южаніна ("БПП") розкритикувала проєкт Данилюка, представивши альтернативний. У ньому, зокрема, новий орган пропонували наділити силовими функціями, в той час як Данилюк пропонував, щоб Служба фінансових розслідувань була виключно аналітичною.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк назвав обрання в Раду проросійського лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука загрозою нацбезпеці країни.
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