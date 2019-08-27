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Законопроєкт про Службу фінрозслідувань буде готовий до кінця серпня, - секретар РНБО

"Схоже цього разу буде перемога! До речі, з’явилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу"
Департамент захисту економіки Національної поліції України ліквідували. Наразі завершується робота над законопроєктом про створення Служби фінансових розслідувань, яка перейме на себе функції всіх силових органів в економічній сфері.
Законопроєкт про Службу фінрозслідувань буде готовий до кінця серпня, - секретар РНБО Фото: epravda.com.ua

"У минулу п'ятницю сформували позицію щодо розподілу підслідності. Дякую всім колегам за конструктивність! А Арсен Аваков показав приклад як реформувати не очікуючи закону - ліквідував своїм рішенням департамент захисту економіки", - заявив Данилюк, повідомляє "Громадське".

Він зазначив, що до кінця тижня, тобто до 30 серпня, в Україні завершать роботу над законопроєктом про Службу фінансових розслідувань - новий орган, який покликаний замінити податкову міліцію, а також функції розслідування економічних злочинів у інших силових структур, зокрема й поліції.

"Схоже цього разу буде перемога! До речі, з’явилася креативна ідея щодо назви нового органу, але тримаємо інтригу", - додав Данилюк.

Зазначимо, що ідею про створення Служби фінансових розслідувань Данилюк відстоював ще перебуваючи на посаді міністра фінансів України в уряді Гройсмана. Тоді він повідомляв, що законопроєкт про створення відповідної служби вже готовий. Однак тодішня голова податкового комітету Ради Ніна Южаніна ("БПП") розкритикувала проєкт Данилюка, представивши альтернативний. У ньому, зокрема, новий орган пропонували наділити силовими функціями, в той час як Данилюк пропонував, щоб Служба фінансових розслідувань була виключно аналітичною.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк назвав обрання в Раду проросійського лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука загрозою нацбезпеці країни.

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