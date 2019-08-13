Данилюк назвав присутність Медведчука в Раді загрозою нацбезпеці

Секретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк назвав обрання в Раду проросійського лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука загрозою нацбезпеці країни.

"Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він матиме можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загрозою? Так, це загроза. Але врешті-решт він обраний депутатом, Україна - демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті", - зазначив Данилюк, повідомляє LB.ua.

Нагадаємо, колишній президент Петро Порошенко вважає, що кум Путіна та один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у період його президентства "не міг голову підняти".