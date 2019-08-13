ПОЛІТИКА НОВИНИСекретар Ради національної безпеки України Олександр Данилюк назвав обрання в Раду проросійського лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" і кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука загрозою нацбезпеці країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Данилюк назвав присутність Медведчука в Раді загрозою нацбезпеці
Медведчук "матиме можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти"
Фото: AFP
"Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він матиме можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загрозою? Так, це загроза. Але врешті-решт він обраний депутатом, Україна - демократична держава, тому треба вміти працювати і з такими викликами в парламенті. І не тільки в парламенті", - зазначив Данилюк, повідомляє LB.ua.
Нагадаємо, колишній президент Петро Порошенко вважає, що кум Путіна та один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у період його президентства "не міг голову підняти".
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