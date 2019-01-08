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Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко

Колишній президент Петро Порошенко вважає, що кум Путіна та один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у період його президентства "не міг голову підняти"
Порошенко заявив, що при ньому Медведчук не нбирав 13% на виборх, на відміну від теперішньої ситуації.
Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко Фото:БПП

На запитання журналістки, чому він не міг протидіяти Медведчуку, колишній президент відповів: "А чому я не міг протидіяти? Медведчук при мені голову не міг підняти! При Порошенку Медведчук 13% не набирав. А зараз набрав. При моєму президентстві він не набирав", йдеться в "УП".

"Моя позиція наступна. Вплив Медведчука посилився після того, як Порошенко не виграв президентські вибори. Це, на жаль, констатація факту", — додав він.

Нагадаємо, раніше кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зізнався в негативному ставленні до більшості українців. Йому все одно: що до нього негативно ставляться в Україні.
 

 

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