ПОЛІТИКА НОВИНИПорошенко заявив, що при ньому Медведчук не нбирав 13% на виборх, на відміну від теперішньої ситуації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Медведчук при мені голову не міг підняти, - Порошенко
Колишній президент Петро Порошенко вважає, що кум Путіна та один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук у період його президентства "не міг голову підняти"
Фото:БПП
На запитання журналістки, чому він не міг протидіяти Медведчуку, колишній президент відповів: "А чому я не міг протидіяти? Медведчук при мені голову не міг підняти! При Порошенку Медведчук 13% не набирав. А зараз набрав. При моєму президентстві він не набирав", йдеться в "УП".
"Моя позиція наступна. Вплив Медведчука посилився після того, як Порошенко не виграв президентські вибори. Це, на жаль, констатація факту", — додав він.
Нагадаємо, раніше кум Володимира Путіна Віктор Медведчук зізнався в негативному ставленні до більшості українців. Йому все одно: що до нього негативно ставляться в Україні.
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