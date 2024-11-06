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В Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію

06 листопада 2024, 11:25
В Україні подовжили воєнний стан і мобілізацію
Фото: president.gov.ua
Президент вже підписав ці закони.

Воєнний стан та мобілізація були продовжені до 7 лютого 2025 року.

Про це написав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram-каналі.

"Президент підписав закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів", - йдеться в доипсі; 

Нардеп написав, що воєнний стан та мобілізація будуть діяти з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року

"Це був 13-й раз коли підписано закон про воєнний стан", - додав Железняк.

В Україні вперше ввели воєнний стан та мобілізацію запровадили в день масштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року. 

 
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