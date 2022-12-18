В Україні презентували новий електропікап

В Україні презентували компактний електричний пікап виробництва Луцького автозаводу.

Про це повідомляє розробник нового авто, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів Вадим Ігнатов.

За його словами, зараз автомобіль проходить випробування.

Розробка авто триває вже майже 5 років. Презентацію авто вирішили приурочити до 55-річчя старту виробництва ЛуАЗ-969 "Волинь".

"В Україні не вистачає транспортного засобу, який вдовольнив би потреби малого бізнесу, фермерських господарств та був би просто добрим помічником у домогосподарстві. Не вистачає простого по конструкції, придатного до ремонту та обслуговуванню у будь-якій майстерні або навіть на подвір’ї, максимально зручного та утилітарного автомобіля. При цьому не з захмарно великою ціною та придатного для виробництва в українських умовах", - зазначив розробник.

За його словами, прообразом електромобіля став ЛуАЗ 969.

"Колись в українській історії вже був такий автомобіль, але з ДВЗ. Це славнозвісна Волинянка – ЛуАЗ 969, автомобіль який вірою і правдою служив багатьом українцям роками. На жаль, і сам завод, і цей знаковий автомобіль, згинули у вирі буремних 90-х та 2000-х років. Разом з ними зник і добре відомий багатьом українцям, бренд – ЛуАЗ", - наголосив Вадим Ігнатов.

Наразі вже знайдено оптимальний форм-фактор електромобіля – пікап.

"Адже тільки пікап дозволяє максимально задовольнити потреби в утилітарних перевезеннях та отримати універсальну платформу для великої кількості варіантів використання", - зазначив розробник.

Пікап буде двух мофікацій:

– перший - з двомісною кабіною та великим вантажним відсіком;

– другий - з чотирьохмісною кабіною та меншим вантажним відсіком.

"Назви цих моделей Фермер та Сіті, що натякає на можливі варіанти використання", - розповів Вадим Ігнатов.

На сьогодні також відпрацьовано та протестовано конструкцію пікапів, яка забезпечить міцність та надійність електромобіля з одного боку, та буде не складна у виробництві, з іншого.

Розроблено оптимальну систему електричного приводу, яка з одного боку надає мінімально необхідні експлуатаційні якості, а з іншого - забезпечує мінімальне споживання електричної енергії, тим самим знижуючи вимоги до акумуляторної батареї, вартість якої складає основну частину вартості всього електромобілю.

Зараз йдуть ходові випробування, тестування в реальних умовах використання та на різних місцевостях.

Розробник також повідомив, що у зв'язку з війною виробництво автомобіля вимушено перенесли з Луцька у більш безпечний регіон.

Початок приймання замовлень на новий електромобіль вітчизняного виробництва заплановано на початок наступного року.

Нагадаємо, що в Україні дозволили використовувати водійське посвідчення лише з додатку "Дія" без пластикового аналога.