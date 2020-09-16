В Україні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці

Верховна рада прийняла закон про мораторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Нардепи схвалили закон з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За закон проголосували 297 нардепів.

Раніше президент у своїх пропозиціях зазначив, що прийнятий Радою закон створює правову колізію з приводу майна, яке не може бути вилучено.

Документ продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці, який діє з 2014 року, на шість місяців.

Разом з тим Зеленський запропонував виключити із закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Із закону виключається положення, за яким "не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави / іпотеки або згідно кредитного договору".

Таким чином, продовжено мораторій на стягнення майна, якщо таке "нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна".

Нагадаємо, що за тиждень програма іпотечного кредитування зросла на 1,5%, на сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%.