Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

В Україні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці

За закон проголосували 297 нардепів
Верховна рада прийняла закон про мораторій на стягнення майна громадян, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті. Нардепи схвалили закон з пропозиціями президента Володимира Зеленського.
В Україні продовжили мораторій на стягнення по валютній іпотеці Фото : РБК - Україна

Про це повідомляє РБК-Україна.

За закон проголосували 297 нардепів.

Раніше президент у своїх пропозиціях зазначив, що прийнятий Радою закон створює правову колізію з приводу майна, яке не може бути вилучено.

Документ продовжує мораторій на стягнення майна по валютній іпотеці, який діє з 2014 року, на шість місяців.

Разом з тим Зеленський запропонував виключити із закону пункт 2, який розширює предмет мораторію.

Із закону виключається положення, за яким "не може бути примусово стягнуто (відчужене без згоди власника) інше майно (майнові права), в тому числі за договорами застави / іпотеки або згідно кредитного договору".

Таким чином, продовжено мораторій на стягнення майна, якщо таке "нерухоме житлове майно використовується як місце постійного проживання позичальника/майнового поручителя або є об'єктом незавершеного житлового будівництва, за умови, що у позичальника або майнового поручителя у власності немає іншого нерухомого житлового майна".

Нагадаємо, що за тиждень програма іпотечного кредитування зросла на 1,5%, на сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 09 2020 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

Діджиталізація дозвільних документів - що очікувати і як це вплине на ринок нерухомості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.