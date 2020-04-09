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Шмигаль: На сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%

"На сьогодні ставка за іпотекою вже доступна менш ніж під 10%. Це те, що обіцяли президент і уряд"
За тиждень програма іпотечного кредитування зросла на 1,5%, на сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%.
Шмигаль: На сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10% Фото: Денис Шмигаль/ з вільних джерел

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 4 вересня, передає Економічна правда.

"На сьогодні ставка за іпотекою вже доступна менш ніж під 10%. Це те, що обіцяли президент і уряд. Буквально зранку проводили нараду з банкірами: на 1,5% за тиждень зросла програма іпотечного кредитування в Україні загалом. Це стимулюючі фактори, які створюють додаткові робочі місця та розігрівають економіку", - зазначив Шмигаль.

Відповідаючи на питання народних депутатів, прем'єр-міністр відзначив, що підприємства приватної власності на сьогодні активно використовують урядові програми стимулювання малого та середнього бізнесу для погашення заборгованості по заробітній платі.

"І це якраз ті інструменти, які уряд і Верховна Рада надають бізнесу для можливості управляти процесом зменшення боргів по зарплаті зокрема", - сказав він.

Нагадаємо, що державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.

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04 09 2020 16:00
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