Шмигаль: На сьогодні ставка за іпотекою доступна менш ніж під 10%
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду 4 вересня, передає Економічна правда.
"На сьогодні ставка за іпотекою вже доступна менш ніж під 10%. Це те, що обіцяли президент і уряд. Буквально зранку проводили нараду з банкірами: на 1,5% за тиждень зросла програма іпотечного кредитування в Україні загалом. Це стимулюючі фактори, які створюють додаткові робочі місця та розігрівають економіку", - зазначив Шмигаль.
Відповідаючи на питання народних депутатів, прем'єр-міністр відзначив, що підприємства приватної власності на сьогодні активно використовують урядові програми стимулювання малого та середнього бізнесу для погашення заборгованості по заробітній платі.
"І це якраз ті інструменти, які уряд і Верховна Рада надають бізнесу для можливості управляти процесом зменшення боргів по зарплаті зокрема", - сказав він.
Нагадаємо, що державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.
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