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В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію

16 квітня 2025, 12:53
В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію
Фото: rada.gov.ua
Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено до 6 серпня 2025 року.
Верховна Рада знову підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Правовий режим буде діяти ще щонайменше 90 діб.
 
Про це у Telegram-каналі повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.
 
На сьогоднішньому засіданні народні депутати підтримали законопроекти №13172 і №13173. Напередодні вони були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.
 
За продовження воєнного стану проголосували 357 народних депутатів.
 
Продовження загальної мобілізації підтримали 346 нардепів.
 
Проти продовження воєнного стану та мобілізації проголосував лише нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.
 
Варто нагадати, що це вже 15-те продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Вони будуть діяти з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.
 
Відповідні документи має підписати президент Володимир Зеленський.

 

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