В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію

Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжено до 6 серпня 2025 року.

Верховна Рада знову підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Правовий режим буде діяти ще щонайменше 90 діб.

Про це у Telegram-каналі повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

На сьогоднішньому засіданні народні депутати підтримали законопроекти №13172 і №13173. Напередодні вони були зареєстровані у парламенті президентом Володимиром Зеленським.

За продовження воєнного стану проголосували 357 народних депутатів.

Продовження загальної мобілізації підтримали 346 нардепів.