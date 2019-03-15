В Україні пропонують впровадити відпустку для чоловіків на час народження дитини

Група народних депутатів пропонує внести зміни до ст. 17 Закону України "Про відпустки" і надати чоловікам право на 10 днів оплачуваної відпустки на час народження дитини. Законопроект зареєстрований у парламенті 27 лютого.

Авторами ініціативи виступили Оксана Юринець, Оксана Білозір, Олена Ледовських, Віктор Кривенко, Валерія Заружко, Ігор Шурма, Іван Спориш, Леонід Ємець, Геннадій Кривошея, Володимир Шкварилюк, Віталій Корчик, Павло Кишкар, Юрій Соловей.

У ст. 17 ЗУ "Про відпустки" пропонується додати пункт "у зв'язку з народженням дитини, батькові, який перебуває у шлюбі з матір'ю дитини, на підставі свідоцтва про народження надається оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів".

"Це дозволить батьку проводити перший період після народження дитини із сім’єю, сприятиме догляду за новонародженим, а також рівних можливостей в процесі адаптації до ситуації, викликаної народженням дитини", – ідеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Автори ініціативи наводять дані міжнародної організації Save the Children, за якими Україна перебуває на 78-му місці серед країн світу за рівнем материнського комфорту.

Депутати зазначають, що відпустка на час народження дитини передбачена в багатьох країнах Європи, зокрема в Норвегії (2 тижня, повністю збережена оплата), Ісландії (3 місяці і допомога у розмірі 80% від середнього заробітку батька), Великобританії (до 2-х тижнів із збереженням 90% зарплати). А в Португалії батько зобов’язаний провести з новонародженою дитиною 5 днів в оплачуваній декретній відпустці, а інакше – платитиме штраф.

Депутати-ініціатори змін до законодавства вважають, що ухвалення законопроекту забезпечить гендерну рівність у залученні батьків до виховання новонародженої дитини, механізм реалізації права на отримання материнської та батьківської відпусток, а також позитивно впливатиме на репродуктивні наміри населення.

Нагадаємо, що заяву в місцеві органи соціального захисту на виділення передбаченою Кабінетом Міністрів компенсації витрат на послуги няні по догляду за дітьми до 3 років з початку дії програми подали всього 39 сімей.