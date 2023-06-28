В Україні пройдуть навчання з подолання наслідків теракту на ЗАЕС

Масштабні навчання разом зі службами центрального, регіонального і місцевого значення з подолання наслідків можливого теракту з боку армії рфна Запорізькій АЕС відбудуться в Україні.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Рішення було ухвалено на засіданні міжвідомчого кризового штабу під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка.

Під час навчань відпрацьюють заходи з подолання наслідків у разі підриву російськими військовими одного з енергоблоків атомної станції.

Всі екстрені служби готові до можливого розвитку подій, розроблено відповідні протоколи спільних дій.

ЗАЕС-5 продовжує працювати в режимі "гарячого зупину", і переведення його в стан "холодного зупину" окупанти свідомо блокують.

"Це значно підвищує ризик терористичної загрози ядерному об'єкту", - наголосив міністр.

Для оперативного реагування штаб отримує дані від датчиків, які використовує "Енергоатом", ДСНС, ДІЯРУ, а також важлива активна позиція щодо повідомлень і моніторингу ситуації експертів МАГАТЕ, які наразі перебувають на ЗАЕС.

Президент "Енергоатом" Петро Котін сказав, що компанія моделює різні сценарії розвитку подій на ЗАЕС, їхні можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання.

"Наші фахівці опрацювали всі сценарії, які рашисти можуть реалізувати на Запорізькій АЕС. Тому відповідно до можливих наслідків будуть відпрацьовані різні моделі реагування", - заявив Котін.

На засіданні штабу взяли участь віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков, представники ДСНС, Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської обласних військових адміністрацій.