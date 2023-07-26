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В Україні розпочала роботу чергова місія МАГАТЕ

26 липня 2023, 12:28
В Україні розпочала роботу чергова місія МАГАТЕ
Фото: dpa
В Україні розпочала роботу місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо підтримки і допомоги з питань збереженості та безпеки джерел іонізуючого випромінювання.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"Військова агресія рф призвела до значного негативного впливу на систему державного регулюючого контролю в Україні. Однак пріоритетом №1 має залишатись забезпечення захисту персоналу, населення, довкілля при використанні та виробництві джерел іонізуючого випромінювання. Я радий вітати експертів МАГАТЕ в Україні та впевнений, що робота Місії матиме ефективні результати", - заявив виконуючий обов'язки  голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

Місія організована МАГАТЕ на запрошення української сторони. 

Головною метою місії є надання допомоги Україні в забезпеченні постійного високого рівня радіаційної та ядерної безпеки радіоактивних речовин.

В нової місії експерти здійснять ряд інспекційних візитів на українські підприємства і проведуть оцінку поточної ситуації, визначать потреби для майбутнього надання міжнародної технічної допомоги. Місія МАГАТЕ працюватиме в Україні до кінця липня.

Нагадаємо, що вчора МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на території Запорізької АЕС.
МАГАТЕУкраїнамісія

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