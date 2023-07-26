В Україні розпочала роботу чергова місія МАГАТЕ
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.
"Військова агресія рф призвела до значного негативного впливу на систему державного регулюючого контролю в Україні. Однак пріоритетом №1 має залишатись забезпечення захисту персоналу, населення, довкілля при використанні та виробництві джерел іонізуючого випромінювання. Я радий вітати експертів МАГАТЕ в Україні та впевнений, що робота Місії матиме ефективні результати", - заявив виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання Олег Коріков.
Місія організована МАГАТЕ на запрошення української сторони.
Головною метою місії є надання допомоги Україні в забезпеченні постійного високого рівня радіаційної та ядерної безпеки радіоактивних речовин.
В нової місії експерти здійснять ряд інспекційних візитів на українські підприємства і проведуть оцінку поточної ситуації, визначать потреби для майбутнього надання міжнародної технічної допомоги. Місія МАГАТЕ працюватиме в Україні до кінця липня.Нагадаємо, що вчора МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на території Запорізької АЕС.