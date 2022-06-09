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Українські аграрії почали сіяти озимину

Ольга
Матарикіна
7 регіонів вже сіють пшеницю, жито та ячмінь
Українські аграрії почали сіяти озимину Фото: potencial.org.ua

Наразі посіяно 7,64 тис. га зернових, зокрема: 5,17 тис. га пшениці, 2 тис. га ячменю та 0,47 тис. га жита. Найактивніші аграрії на Чернігівщині, вони вже засіяли озимих на площі 3,40 тис. га. Також у трійці лідерів - Вінницька область із 1,9 тис. га та Львівська - 1,10 тис. га.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

У відомстві зазначили, що зважаючи на сприятливі погодні умови сільгосптоваровиробники всіх областей України проводять сівбу озимого ріпаку, якого посіяно 686 тис. га. Найбільше на Дніпропетровщині - 87,9 тис. га, Одещині - 72 тис. га, Тернопільщині - 63,7 тис. га, Вінниччині - 58,2 тис. га та Кіровоградщині - 55,9 тис. га.

Аграрії Волинської, Рівненської, Тернопільської, Черкаської областей та Буковини завершили сівбу озимого ріпаку.

Раніше повідомлялося, що в Україні зібрано понад 23 млн т зерна.

 

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06 09 2022 12:10
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