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В Україні розробляють мережу універсальних аеродромів - речник Повітряних сил ЗСУ

27 січня 2023, 15:40
В Україні розробляють мережу універсальних аеродромів - речник Повітряних сил ЗСУ
Джерело: ukrinform
В Україні вже почали розробляти універсальну мережу аеродромів для цивільних та військових літаків.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 27 січня.

За його словами, Україні потрібно розробити та побудувати аеродромну мережу перед тим, як перейти на сучасну військову авіацію, зокрема винищувачі. Відповідна робота вже розпочалася.

"Крім того, потрібно готувати аеродромну інфраструктуру для того, щоб пілоти могли сідати безпечно на злітно-посадкові смуги. У цьому питанні вже робота ведеться в різних регіонах України. Підключено, зокрема, і Міністерство оборони, і Міністерство інфраструктури, і інші профільні відомства для того, щоб допомогти нам зробити аеродромну мережу", - розповів Ігнат.

Він зазначив, що у майбутньому військові аеродроми можуть стати місцями спільного базування для цивільної та бойової авіації.

"Така практика вже у світі є. Це могло б стати ще одним поштовхом України до цивілізованого світу. Українці могли б розпочати перельоти всередині країни", - заявив речник Повітряних сил.

Раніше повідомлялось, що європейські союзники розмірковують про передачу Києву сучасних винищувачів.
ЗСУаеродром

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