В Україні розсекретили документи про вбивство Петлюри

"Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, що відкривають нові сторінки української національно-визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, статути, листи, фотографії та багато іншого"

Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки України розсекретив майже 350 архівних документів про діяльність Української Народної Республіки.

Особливо цікавими є матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри, повідомляє LB.ua із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

"Документи іноземного та контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919-1936 рр. узято з архівних справ, які є на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ й досі були малодоступними для широкого загалу. Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, що відкривають нові сторінки української національно-визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, статути, листи, фотографії та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

У матеріалах можна знайти документи нормативно-правової діяльності УНР, дипломатичних зусиль уряду УНР на міжнародній арені й матеріали про тодішніх лідерів українських державних утворень. Також вони висвітлюють діяльність еміграційного уряду УНР, листування керівництва Республіки та заходи щодо відновленню козацтва в Україні, стан та діяльність Військової організації та створених військових формувань, фінансові документи.

"Особливо цікавими є матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри", - зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Документи були розсекречені з нагоди 100-річчя заснування Української Народної Республіки.

Нагадаємо, що у Києві відкрили меморіальний барельєф голові Директорії Української Народної Республіки та головному отаману військ і флоту УНР Симонові Петлюрі.