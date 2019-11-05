В Україні розсекретили документи про вбивство Петлюри
Особливо цікавими є матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри, повідомляє LB.ua із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
"Документи іноземного та контррозвідувального відділів державного політичного управління УРСР 1919-1936 рр. узято з архівних справ, які є на зберіганні в Галузевому державному архіві СЗРУ й досі були малодоступними для широкого загалу. Ексклюзивні матеріали містять майже 350 документів, що відкривають нові сторінки української національно-визвольної боротьби: оригінали та копії документів УНР, дипломатичні папери, накази, резолюції, звернення, статути, листи, фотографії та багато іншого", - йдеться в повідомленні.
У матеріалах можна знайти документи нормативно-правової діяльності УНР, дипломатичних зусиль уряду УНР на міжнародній арені й матеріали про тодішніх лідерів українських державних утворень. Також вони висвітлюють діяльність еміграційного уряду УНР, листування керівництва Республіки та заходи щодо відновленню козацтва в Україні, стан та діяльність Військової організації та створених військових формувань, фінансові документи.
"Особливо цікавими є матеріали, що стосуються вбивства Симона Петлюри", - зазначають у Службі зовнішньої розвідки.
Документи були розсекречені з нагоди 100-річчя заснування Української Народної Республіки.
Нагадаємо, що у Києві відкрили меморіальний барельєф голові Директорії Української Народної Республіки та головному отаману військ і флоту УНР Симонові Петлюрі.
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