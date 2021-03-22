В Україні створять Бюро економічної безпеки

В Україні з'явиться Бюро економічної безпеки, яке замінить податкову міліцію. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента, зазначає "РБК-Україна".

Суть закону

"Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган", - уточнюють в ОП.

Після ухвалення закону СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

Це дасть змогу відомству сфокусуватися на виконанні завдань, які справді безпосередньо пов’язані з безпекою держави, з контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки.

БЕП є центральним органом виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Його діяльність спрямовує та координує Кабінет міністрів.

До повноважень Бюро економічної безпеки входять:

виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;

оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їхньої мінімізації та усунення;

пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов для створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;

забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;

збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їхньому виникненню у майбутньому;

виявлення та розслідування правопорушень, пов'язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;

вкладання аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів для підвищення ефективності ухвалення ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.

Керівництво та працівники бюро

Директора призначає Кабмін за поданням прем'єр-міністра за результатами відкритого конкурсу. Термін перебування на посаді - 5 років. При цьому керівник не зможе працювати понад два терміни поспіль.

Кандидатуру директора відбирає конкурсна комісія. У неї входять:

три людини від Ради національної безпеки і оборони

три людини від Верховної ради

три людини від КМУ.

У складі центрального апарату та територіальних управлінь Бюро буде до 4 тисяч осіб. При цьому працівники інформаційно-аналітичного підрозділу є детективами, але не наділені повноваженнями застосовувати поліцейські заходи.

Фінансування

У державному бюджеті на цей рік на потреби Бюро економічної безпеки закладено 587 мільйонів гривень.

Контроль громадськості

При відомстві створять Раду громадського контролю. Вона буде стежити за діяльністю бюро, розглядати звіт директора БЕБ і надавати свій висновок.

Щоб уникнути колапсу в системі передбачений перехідний період. Кримінальні провадження передадуть Генеральній прокуратурі. Коли ж у штаті Бюро економічної безпеки буде 30% працівників - справи перейдуть до відомства.

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