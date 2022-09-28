В Україні створять картки військовополонених
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму Teleram-каналі у середу, 28 вересня.
У повідомленні йдеться, що у Координаційному штабі із представниками сімей українських військовополонених зустрівся генерал-майор Кирило Буданов.
"Україна продовжує працювати над обмінами полонених, продовжуються переговори щодо обміну у форматі "всіх на всіх", - зазначив він.
У ході зустрічі обговорювалися прикордонники, морські піхотинці, військові моряки, нацгвардійці, розвідники, військові – і рядові, і офіцери, і строковики.
Він також пояснив, кого згідно з Женевськими конвенціями вважають некомбатантами, зокрема українських медиків та музикантів оркестру морської піхоти.
"Наразі триває робота над створенням карток військовополонених - особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого" - підкреслив Буданов.
Також у ході зустрічі розглянули процес лікування, реабілітації та при необхідності протезування для звільнених із полону.
Як відомо, у російському полоні все ще перебувають майже 2,5 тисячі українців.
Наразі в рамках обміну вже повернуто близько 800 українських захисників.
Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку "Азов" та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.
Додати коментар
- ФОТО У Запоріжжі волонтери встановили 2,5-тонний бронежилет
- ВІДЕО Космічний корабель NASA DART атакував астероїд під час першого випробування захисту планети
- ФОТО ПриватБанк попередив сайт, який незаконно використовує дизайн та логотипи банку в шахрайських цілях
- Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання
- ЄБРР погіршив прогноз щодо економіки України у 2023 році