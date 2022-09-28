В Україні створять картки військовополонених

Особисті сторінки полонених дозволять їхнім родичам відслідковувати їхній статус перебування в полоні, зазначив Кирило Буданов.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму Teleram-каналі у середу, 28 вересня.

У повідомленні йдеться, що у Координаційному штабі із представниками сімей українських військовополонених зустрівся генерал-майор Кирило Буданов.

"Україна продовжує працювати над обмінами полонених, продовжуються переговори щодо обміну у форматі "всіх на всіх", - зазначив він.

У ході зустрічі обговорювалися прикордонники, морські піхотинці, військові моряки, нацгвардійці, розвідники, військові – і рядові, і офіцери, і строковики.

Він також пояснив, кого згідно з Женевськими конвенціями вважають некомбатантами, зокрема українських медиків та музикантів оркестру морської піхоти.

"Наразі триває робота над створенням карток військовополонених - особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого" - підкреслив Буданов.

Також у ході зустрічі розглянули процес лікування, реабілітації та при необхідності протезування для звільнених із полону.

Як відомо, у російському полоні все ще перебувають майже 2,5 тисячі українців.

Наразі в рамках обміну вже повернуто близько 800 українських захисників.

Нагадаємо, напередодні з російського полону вдалося повернути додому 215 українських захисників, зокрема п'ятьох командирів полку "Азов" та десятьох іноземних військових. У рамках цього обміну Київ передав Москві 55 окупантів та Віктора Медведчука.