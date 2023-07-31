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ПОЛІТИКА

В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar

31 липня 2023, 17:54
В Україні створять центр із ремонту турецьких безпілотників Bayraktar
Фото: twitter.com/baykartech
У Міноборони зазначають, що цей крок суттєво посилить співпрацю Києва та Анкари в оборонній сфері.

Міністерство оборони України та турецька компанія Baykar Makina підписали документ про будівництво сервісного центру з ремонту та обслуговування безпілотників.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Договір про створення сервісного центру для турецьких безпілотників була укладена як продовження міжурядової угоди України й Туреччини про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, яка набула чинності в січні цього року.

У Міноборони зазначають, що цей крок суттєво посилить співпрацю Києва та Анкари в оборонній сфері та стане вагомим внеском у посилення українських оборонних спроможностей і наблизить перемогу України.

Державний секретар українського оборонного відомства Костянтин Ващенко зазначив, що центр із ремонту й обслуговування безпілотників Baykar буде створений "найближчим часом".

Раніше повідомлялось, що Саудівська Аравія хоче викупити турецький Baykar.

війнаремонтBaykar

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