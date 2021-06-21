В Україні від COVID-19 за добу вакциновано 4 390 осіб

Станом на 19 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 718 164 особи

Протягом доби працювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів вакцинації і 24 центри вакцинації.

За минулу добу, 20 червня, в Україні від коронавірусної інфекції вакциновані 4 390 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України на Telegram-каналі, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Одну дозу отримали 3 715 осіб, повністю імунізовані 2 598 осіб.

Протягом доби працювали 56 мобільних бригад, 185 пунктів вакцинації і 24 центри вакцинації.

Станом на 19 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 718 164 особи.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 726 042 людини, з них отримали 1 дозу - 1 726 040 осіб, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 360 452 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 086 492 щеплення.

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