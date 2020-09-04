В Україні від коронавірусу вже померли 57 людей, загалом 1892 інфікованих
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише "Громадське".
Наразі ситуація з коронавірусом в Україні така:
Вінницька область - 102 випадки;
Волинська область - 38 випадків;
Дніпропетровська область - 41 випадок;
Донецька область - 11 випадків;
Житомирська область - 31 випадок;
Закарпатська область - 51 випадок;
Запорізька область - 47 випадків;
Івано-Франківська область - 218 випадків;
Кіровоградська область - 78 випадків;
м. Київ - 300 випадків;
Київська область - 130 випадків;
Львівська область - 61 випадок;
Луганська область - 3 випадки;
Одеська область - 43 випадки;
Полтавська область - 19 випадків;
Рівненська область - 64 випадки;
Сумська область - 56 випадків;
Тернопільська область - 169 випадків;
Харківська область - 5 випадків;
Херсонська область — 18 випадків;
Хмельницька область -16 випадків;
Чернівецька область - 302 випадки;
Черкаська область - 80 випадків;
Чернігівська область - 9 випадків.
Миколаївська область досі залишається єдиною, де наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.
Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що вчора в Україні було 1668 інфікованих коронавірусом, 35 - одужали
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