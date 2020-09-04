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В Україні від коронавірусу вже померли 57 людей, загалом 1892 інфікованих

Миколаївська область досі залишається єдиною, де наразі не зафіксували жодного випадку інфікування
Станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки інфікування коронавірусом. З них 45 людей одужали та 57 померли. За добу зафіксували 224 нові випадки.
В Україні від коронавірусу вже померли 57 людей, загалом 1892 інфікованих Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише "Громадське".

Наразі ситуація з коронавірусом в Україні така:

Вінницька область - 102 випадки;

Волинська область - 38 випадків;

Дніпропетровська область - 41 випадок;

Донецька область - 11 випадків;

Житомирська область - 31 випадок;

Закарпатська область - 51 випадок;

Запорізька область - 47 випадків;

Івано-Франківська область - 218 випадків;

Кіровоградська область - 78 випадків;

м. Київ - 300 випадків;

Київська область - 130 випадків;

Львівська область - 61 випадок;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 43 випадки;

Полтавська область - 19 випадків;

Рівненська область - 64 випадки;

Сумська область - 56 випадків;

Тернопільська область - 169 випадків;

Харківська область - 5 випадків;

Херсонська область — 18 випадків;

Хмельницька область -16 випадків;

Чернівецька область - 302 випадки;

Черкаська область - 80 випадків;

Чернігівська область - 9 випадків.

Миколаївська область досі залишається єдиною, де наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що вчора в Україні було 1668 інфікованих коронавірусом, 35 - одужали

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09 04 2020 09:39
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