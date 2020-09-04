В Україні від коронавірусу вже померли 57 людей, загалом 1892 інфікованих Миколаївська область досі залишається єдиною, де наразі не зафіксували жодного випадку інфікування

Станом на ранок 9 квітня в Україні зафіксували 1892 випадки інфікування коронавірусом. З них 45 людей одужали та 57 померли. За добу зафіксували 224 нові випадки.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ, пише "Громадське". Наразі ситуація з коронавірусом в Україні така: Вінницька область - 102 випадки; Волинська область - 38 випадків; Дніпропетровська область - 41 випадок; Донецька область - 11 випадків; Житомирська область - 31 випадок; Закарпатська область - 51 випадок; Запорізька область - 47 випадків; Івано-Франківська область - 218 випадків; Кіровоградська область - 78 випадків; м. Київ - 300 випадків; Київська область - 130 випадків; Львівська область - 61 випадок; Луганська область - 3 випадки; Одеська область - 43 випадки; Полтавська область - 19 випадків; Рівненська область - 64 випадки; Сумська область - 56 випадків; Тернопільська область - 169 випадків; Харківська область - 5 випадків; Херсонська область — 18 випадків; Хмельницька область -16 випадків; Чернівецька область - 302 випадки; Черкаська область - 80 випадків; Чернігівська область - 9 випадків. Миколаївська область досі залишається єдиною, де наразі не зафіксували жодного випадку інфікування. Дані з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Нагадаємо, що вчора в Україні було 1668 інфікованих коронавірусом, 35 - одужали

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