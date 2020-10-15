В Україні відкрили перший регіональний офіс євроінтеграції
Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".
"Відкрили у Херсоні перший регіональний офіс євроінтеграції. Це гарний старт і приклад для децентралізації процесів інтеграції України до ЄС", - заявила Стефанішина у своєму Twitter.
За прикладом Херсонщини іще кілька регіонів України відкриють регіональні офіси, додала вона.
Про плани відкрити такий офіс стало відомо ще наприкінці минулого року.
Надалі уряд планує поширити географію євроінтеграційних офісів в Хмельницькій, Полтавській і Дніпропетровській областях.
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