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CУСПІЛЬСТВО

В Україні вперше презентували колекцію військової форми для жінок

21 грудня 2022, 20:35
В Україні вперше презентували колекцію військової форми для жінок
Фото: Анна Хорошун, Суспільне
У Києві в межах проєкту Arm women now презентували колекцію жіночої військової форми.
Про це пише "Суспільне".
 
За словами ініціатора проєкту, депутатки Київської міської ради Ірини Никорак, нову форму безкоштовно передають жінкам на передову. До кінця 2022 року пошиють дві тисячі комплектів нижньої білизни, термобілизни, теплого зимового одягу для українських захисниць.
 
Форму від Arm women now шиють з урахуванням особливостей жіночого тіла — кітель відрізняється від чоловічого в плечах та грудях, а штани мають глибшу посадку та подвійну фіксацію на талії.
 
жінкиЗСУвійськова форма

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