В Україні вперше провели аеромедичну евакуацію
Учора, 27 лютого, на спеціальному літаку дівчинку 2006 року у тяжкому стані транспортували з Краматорська до Києва. Зараз дитину готують до оперативного втручання, повідомляють на сайті МОЗ.
Дівчинку доставили з обласного відділення нейрохірургії лікарні міста Лиман на аеродром Краматорська. Лікар-анестезіолог і фельдшер супроводжували дитину в аеропорт у Києві. Для подальшого лікування бригада екстреної медичної допомоги в супроводі поліції доставила дитину в інститут нейрохірургії ім. академіка Ромоданова. Зараз дівчинка перебуває у відділенні інтенсивної терапії та анестезіології інституту, її готують до операції.
Ця перша аеромедична евакуація - приклад скоординованої роботи центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, ДСНС, учасників Операції об'єднаних сил. Вона відбулася за підтримки волонтерів і активістів", - зазначили в МОЗ.
Нагадаємо, в липні минулого року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H225, H145, Н125. Крім вертольотів, на базі створеного державного сервісного центру Україна отримає технічний супровід - сервісне обслуговування, інструкторів і техніків, а також навчання: підготовку екіпажів та інструкторів, які надалі будуть самі навчати персонал.
Додамо, Верховна Рада у четвер, 28 лютого, розблокувала операції з трансплантації органів.
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