Верховна Рада розблокувала операції з трансплантації органів
Спочатку для включення до порядку денного законопроекту 9461-д, який вирішує питання трансплантації, не вистачило семи голосів. Спікер парламенту Андрій Парубій тричі намагався включити його до порядку денного, повідомляє BBC.
Пізніше депутати все ж змогли повернулися до цього законопроекту, віддавши 231 голос за.
В Україні вже два місяці заблоковані всі операції з трансплантації органів - і від родинних, і неродинних донорів.
Із січня в Україні почав діяти новий закон про трансплантацію, але система охорони здоров'я виявилась до нього не готовою - немає реєстру донорів і реципієнтів, не готові лікарі трансплант-координатори - зв'язкові між донором та реципієнтом;
Медики боялись, що за відсутності такого реєстру після проведення операцій їм можуть загрожувати карні справи. Адже старий закон про трансплантацію діяти вже перестав.
"За цих умов трансплантологам загрожує кримінальне провадження навіть при пересадженні нирки чи печінки від мами дитині", - заявила Ірина Заславець з громадської організації іDonor.
Відтермінувати дію нового закону і розблокувати пересадку органів мала Верховна Рада. 27 лютого комітет ВР з питань охорони здоров'я розглянув законопроект 9461-д, який розблоковує трансплантацію і рекомендував парламенту його невідкладно розглянути і ухвалити.
Сотні пацієнтів і лікарів підписали петицію до голови Верховної Ради Андрія Парубія із проханням розблокувати трансплантацію в Україні.
За приблизними підрахунками МОЗ, в Україні близько 5 тис. людей потребують пересадки органів.
Також, для трансплантації органів і кісткового мозку за кордон бюджетними коштами направлять 31 людину - 18 дорослих та 13 дітей.
Нагадаємо, в червні президент Петро Порошенко підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови, що донор надав для цього письмовий дозвіл.
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