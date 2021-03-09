В Україні вперше сертифікували авто, що заправляється воднем

У планах на найближчі роки – розбудова інфраструктури для водневого транспорту

Автомобіль японської марки Toyota, що заправляється воднем, вперше сертифікували в Україні.

Про це йдеться у пресрелізі асоціації "Українська воднева рада", повідомляє "Економічна правда".

Сертифікація автомобіля тривала півтора місяця. Машину потрібно було правильно класифікувати, аби вона відповідала чинним стандартам безпеки. Кожне наступне розмитнення водневого автомобіля займе лише три дні, наголошують в асоціації.

Зазначається, що водень – це новий екологічний вид пального для авто, поїздів та літаків. Він не призводить до шкідливих викидів, що пришвидшують процес глобального потепління.

Наразі автомобіль будуть заправляти в Польщі. В асоціації кажуть, що працюватимуть над створенням першої водневої заправки в Україні.

У планах на найближчі роки – розбудова інфраструктури для водневого транспорту.

За словами президента асоціації Олександра Рєпкіна, незабаром водневі машини "стануть такою ж буденністю, як і електрокари".

Нагадуємо:

23 серпня НАК "Нафтогаз" та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум щодо можливості співпраці заради розвитку проєктів з виробництва й зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їхнього експорту в Німеччину.

Тоді голова компанії Юрій Вітренко зазначив,що найшвидшим варіантом є транспортувати зелений водень у вигляді зеленого аміаку суднами, які наразі вже використовуються для перевезення аміаку.