В Україні вперше затвердили стратегію зовнішньої політики

Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності. Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали хитання з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків

Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію зовнішньоекономічної діяльності України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після засідання РНБО.

"Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності. Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали хитання з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків", - сказав Кулеба.

За словами міністра, у документі чітко визначена мета зовнішньої політики утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни.

Документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики:

- забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України;

- протидія агресивній політиці Російської Федерації;

- курс на членство України в ЄС та НАТО;

- просування українського експорту і залучення інвестицій;

- захист прав та інтересів громадян України за кордоном;

- просування позитивного іміджу України у світі.

Кулеба розповів, що документ дуже об’ємний і налічує 254 сторінки, але його зміст можна систематизувати за трьома основними темами: Україна активний учасник міжнародної політики, Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону і світу, і Україна це країна економічних можливостей.