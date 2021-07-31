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В Україні вперше затвердили стратегію зовнішньої політики

Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності. Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали хитання з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків
Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію зовнішньоекономічної діяльності України.
В Україні вперше затвердили стратегію зовнішньої політики Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після засідання РНБО.
 
"Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності. Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали хитання з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків", - сказав Кулеба.
 
За словами міністра, у документі чітко визначена мета зовнішньої політики утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни.
 
Документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики:
 
- забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України;
 
- протидія агресивній політиці Російської Федерації;
 
- курс на членство України в ЄС та НАТО;
 
- просування українського експорту і залучення інвестицій;
 
- захист прав та інтересів громадян України за кордоном;
 
- просування позитивного іміджу України у світі.
 
Кулеба розповів, що документ дуже об’ємний і налічує 254 сторінки, але його зміст можна систематизувати за трьома основними темами: Україна активний учасник міжнародної політики, Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону і світу, і Україна це країна економічних можливостей.
 
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31 07 2021 12:35
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