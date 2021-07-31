ПОЛІТИКА НОВИНИРада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію зовнішньоекономічної діяльності України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні вперше затвердили стратегію зовнішньої політики
Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності. Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали хитання з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків
Фото: з вільного доступу
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба після засідання РНБО.
"Україна вперше за 30 років отримала чітку і зрозумілу стратегію зовнішньоекономічної діяльності. Попередні 30 років зовнішня політика теж існувала, але через відсутність стратегічного продуманого підходу ми мали хитання з одного боку в інший і недостатню ефективність роботи на низці напрямків", - сказав Кулеба.
За словами міністра, у документі чітко визначена мета зовнішньої політики утвердження України у світі як сильної та авторитетної європейської країни.
Документ визначає шість пріоритетних напрямів зовнішньої політики:
- забезпечення суверенітету і територіальної цілісності України;
- протидія агресивній політиці Російської Федерації;
- курс на членство України в ЄС та НАТО;
- просування українського експорту і залучення інвестицій;
- захист прав та інтересів громадян України за кордоном;
- просування позитивного іміджу України у світі.
Кулеба розповів, що документ дуже об’ємний і налічує 254 сторінки, але його зміст можна систематизувати за трьома основними темами: Україна активний учасник міжнародної політики, Україна формує безпекову архітектуру для себе, регіону і світу, і Україна це країна економічних можливостей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2021 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі